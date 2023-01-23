『2024 トランテアンソンドゥモード ノースリカラーワンピース ロング【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 12時 52分に出品され03月29日 12時 52分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在458件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年度春夏のトランテアンソンドゥモードのノースリーブカラーワンピースです。

カラーは薄いイエロー、サイズは36です。



二日間着用しました。

まだまだ着られるかと思いますが、中古品のためご理解いただける方のみご購入お願いします。



定価14,300円



説明

◆◇◆2024 Spring/SummerCollection◇◆◇



ハリのある綿ナイロン素材を使用した綺麗なAラインシルエットのワンピース。直線的なAラインフレアシルエットの土台に脇だけティアード切替が入っているドレッシーなシルエット。ウエストベルト付きでウエストを絞って着ることもできます。ドライタッチなカジュアルな素材感で夏の暑い時期にも一枚で快適に華やかになれるリラックスなワンピース。



【デザイン】

この薄い黄色のロングワンピースは、Vネックとノースリーブのデザインが特徴です。ウエストにはベルトが付いており、シルエットを美しく引き立てます。



【素材】

軽量素材で作られており、夏の暑い日でも快適に着用できます。フレアのシルエットが、動くたびに優雅さを演出します。





- 色: 薄い黄色

- スタイル: ロングワンピース

- 袖のタイプ: ノースリーブ

- デザイン: Vネック

- ウエスト: ベルト付き

- 素材: 軽量素材

- シルエット: フレア



ご覧いただきありがとうございます。



柄···無地



季節···春夏



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カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 2024

トランテアンソンドゥモード ノースリカラーワンピース ロング