『エルベシャプリエ 701 Sサイズ ロテュス×シルバー×ドラジェタグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 22時 40分に出品され03月05日 22時 40分に終了予定です。即決価格は18,170円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルベシャプリエ



701 Sサイズ



ロテュス×シルバー×ドラジェタグ



限定発売された商品で、オーダー出来ないサイズです。



新品未使用



ネコポスで発送予定です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルベシャプリエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エルベシャプリエ 701



Sサイズ ロテュス×シルバー×ドラジェタグ