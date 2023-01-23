『SHARP 除湿機 CV-N180 2022年製【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 10時 58分に出品され03月13日 10時 58分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 使用期間2〜3ヶ月のため傷など見当たりません

左側面上面に日焼けが見受けられます



取扱い説明書あり

フィルター、タンク清掃済み

動作確認済み









【製品概要】

SHARP製の除湿機CV-N180は、2022年製で、効率的な除湿機能を提供します。家庭やオフィスでの湿度管理に最適です。



【操作性】

直感的な操作パネルを搭載しており、タイマー設定や風量調整が容易です。多様な運転モードにより、使用シーンに応じた最適な設定が可能です。



【メンテナンス】

メッシュフィルターは簡単に取り外し可能で、清掃が容易です。これにより、常に高い性能を維持できます。



- ブランド: SHARP

- モデル: CV-N180

- 製造年: 2022年

- 操作パネル: タイマー、モード選択、風量調整、運転モード、衣類入、除湿入

- フィルター: メッシュフィルター



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>除湿機・乾燥機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし