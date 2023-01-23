『SHARP 除湿機 CV-N180 2022年製【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 10時 58分に出品され03月13日 10時 58分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>除湿機・乾燥機
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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落札価格12350円
183 入札履歴
終了
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