『0.【美品】TOSHIBA ドラム洗濯機 TW-127XP3L 23年製【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 19時 25分に出品され04月09日 19時 25分に終了予定です。即決価格は85,100円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年購入の美品です。





運転音

洗い 約32dB / 脱水 約37dB / 乾燥 約48dB

（乾燥節電 約42dB）

目安時間

洗濯時 約35分 / 洗濯～乾燥時 約96分 / 洗濯～乾燥時（乾燥節電） 約205分

標準水位

標準水量 40L

標準使用水量

洗濯時 約80L / 洗濯～乾燥時 約61L

消費電力（50/60Hz）

洗濯時135W（電動機）/ 1000W（湯沸かし用電熱装置）

最大消費電力 1190W

乾燥時 1190W

消費電力量

洗濯時 約70Wh / 洗濯～乾燥時 約1330Wh / 洗濯～乾燥時（乾燥節電） 約730Wh

ボディ幅

600mm

総外形寸法/質量

(幅×奥行×高さ)

●給・排水ホースを含む

645×720×1060mm / 約89kg

排水ホース

左・右・真下（3方向）

設置可能防水パン

奥行内寸520mm以上 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし