『70s カーハート デニムジャケット USA製 トラッカージャケット gジャン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 12時 39分に出品され03月20日 12時 39分に終了予定です。即決価格は18,750円に設定されています。現在611件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※匿名配送※送料無料



サイズ（実寸は計測画像をアップにしてご確認下さい）

表記38

出品者体型

174/82（肩幅広めガッチリ体型）

着用感

ちょうど良い



カラー

インディゴ系



状態詳細

襟色落ち

濃紺で育て甲斐があります。

70505BIGEとの比較画像を最後に掲載してます。

遜色ない色落ちです。

生地はリーバイスよりも強固で、縫製がトリプルステッチになります。

金のファブリーズ（無香）で、殺菌抗菌してますので、衛生面も安心してご利用頂けます。



ディテール

プリントタグ

米国アメリカ製

ボタン裏ドット刻印（リーバイスの同年代にも同じ刻印があります）



この辺もお早めに入手しておく事をオススメします！

お洋服整理の為出品いたします。

お気軽にコメント下さい。



※画像にハンガーがある場合は付属致しません。



#デトロイトジャケット

#サンタフェジャケット

#ダブルニー

#トラディショナルジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 70s

カーハート



デニムジャケット

USA製

トラッカージャケット gジャン