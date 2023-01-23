『正絹訪問着フルセット新品・美品こだわりコーディネート4点 品格シリーズa3【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 20時 43分に出品され04月10日 20時 43分に終了予定です。即決価格は14,733円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|未使用に近い
アンティーク 色打掛 美しい花柄の絹着物
¥ 9477
訪問着フルセット191 入学式 卒業式 結婚式 七五三 お宮参り
¥ 11900
袋帯 優彩花 美しいグラデーション 桜の花 金銀糸 銀通し 振袖 O-4366
¥ 14900
ハンドメイド留め袖ドレス L
¥ 7644
kimonoarisa◆厳選◆振袖◆正絹◆作家物◆ガード加工◆裄70.5丈176
¥ 10445
No.50 着物 正絹 袋帯 未仕立 新品未使用
¥ 28160
☆専用☆やまと誂製 正絹 着物“菊や萩、芝草や花菱”ワンタッチ帯C-22
¥ 11310
K0472 美品 逸品 上品 奥順謹製 重要無形文化財 結城紬 正絹 小紋
¥ 39928
小紋 天使 弓矢 キューピッド パープル ブルー 着物 115a d
¥ 21150
麻帯 夏帯 九寸名古屋帯 麻 幾何学模様 絣 生成色 美品
¥ 12480
正絹 花織名古屋帯ワンタッチ帯
¥ 15000
モデル振袖 押切もえ 豪華 銀通し 刺繍 金彩 紋意匠 身丈165cm 撥水加工
¥ 13992
高品質 正絹 袋帯 孔雀扇松 アンティーク
¥ 45535
帯289 ●白綾苑大庭謹製 葛籠糸 高級 正絹 六通 袋帯
¥ 13050
名古屋帯 絽綴れ 夏物 正絹 幅30.5 長さ370
¥ 9048
牛首紬 白山工房 袋帯 お太鼓柄 正絹 鳥獣華文 横段花文 未使用 イ4787
¥ 10270
結城紬 奥順 真綿まとうショール 絹100% 日本製 YUKI OKUJUN
¥ 19800
美品 正絹 全通 着物“そっと触れたくなる流水と縞と市松の共演☆”袋帯 C-4
¥ 9079
落札価格14733円
715 入札履歴
終了
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