『正絹訪問着フルセット新品・美品こだわりコーディネート4点 品格シリーズa3【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 20時 43分に出品され04月10日 20時 43分に終了予定です。即決価格は14,733円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 センスに定評のある当店で、商品の状態の良さと「品格のあるコーディネート」にこだわって揃えた、未使用と美品のお品物で組んだ、本格フルセット4点です。

着物と帯どちらにも調和する、新品未使用の小物も美麗な、気持ちの良いセットです。





訪問着は未使用の保管品、袋帯は一度のみ締められたことのある美品です。



訪問着は未使用ですので、しつけ糸付きの、綺麗でとても良い状態です。



袋帯は、中無地に薄い締め跡と、ごく淡いアクが見られますが、ほとんど見えない程度。表には出ませんし、それを鑑みてもかなりの美品、上等な高級品です。

写真でご確認ください。





帯揚げと帯締めは完全新品のお品物ですので、気持ちよくお召しいただけます



もちろん全て正絹です。









呉服屋で購入すればそれぞれ数十万円の、大変上質なお品物を、お買い得な価格にて。





入学式、卒業式、七五三、お正月、お宮参り、入園式、卒園式、お見合い、お顔合わせ、結婚式のゲスト、パーティーなどに。







サイズ



訪問着

身丈158.5cm（肩から）

裄丈 63cm

袖丈 49.2cm

袖幅 32.5cm

前幅 25cm

後幅 29.8cm







袋帯

長さ 約429cm

幅 約30.8cm







#ゆに訪問着フルセット



身丈(肩山から)···155〜159cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 正絹訪問着フルセット新品・美品こだわりコーディネート4点

品格シリーズa3