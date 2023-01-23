『古銭コレクション 大量 寛永通宝 天保通宝【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 15時 18分に出品され04月29日 15時 18分に終了予定です。即決価格は25,500円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【古銭のコレクション】

多数の古銭が含まれており、コレクターや歴史愛好家にとって魅力的なアイテムです。



【特長】

楕円形のコインには、天保通宝などの歴史的な刻印が施されています。これにより、時代背景を感じることができます。



【状態と材質】

経年劣化が見られますが、銅製のため、保存状態によっては価値が高まる可能性があります。



- コインの種類: 古銭

- 数量: 多数

- 特長: 楕円形のコイン

- 文字: 天保通宝などの刻印

- 状態: 経年劣化あり

- 材質: 銅製



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>コレクション 商品の状態: 目立った傷や汚れなし