『古銭コレクション 大量 寛永通宝 天保通宝【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 15時 18分に出品され04月29日 15時 18分に終了予定です。即決価格は25,500円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>コレクション
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
中国美術 本物和田玉 巻珠紋 透かし彫り 玉佩 掛け物 根付 玉彫 コレクション
¥ 10140
垣字銭② 中国古銭
¥ 7020
クオカード 10180円 使用済み
¥ 8892
明治14年新1円銀貨 本物保証 美品
¥ 11700
寛永通寳 No.82
¥ 5599999
アンティーク 鉱石ラジオ The Crystal Dyne (米製)
¥ 22080
置石（観賞用）
¥ 7410
東京オリンピック1964年 記念メダル金銀銅
¥ 37400
営団 SFメトロカード アンディ・ウォーホル展 他 19種 52枚 使用済み
¥ 7020
ゴチッククラウン銀貨 1847年 ビクトリア女王
¥ 11375
00 M&Ms Candy Dish Telephone 電話機 箱付美品
¥ 9315
貿易銀 明治10年 美品 シークレットマーク有り
¥ 11250
希少! 世界絵画切手アルバム 美術切手 ボストーク １９６６～１９６９ ｍ下Y
¥ 24250
北島三郎・与作 直筆サイン色紙
¥ 30033
桜の通り抜け2018
¥ 7800
明治35年製 一圓銀貨
¥ 18133
国鉄JR番号板クハ４８９−５０５
¥ 12870
中国コインウサギ兎記念金貨、銀貨2枚セット箱入J258
¥ 11154
落札価格25500円
90 入札履歴
終了
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