『希少 SEIKO セイコー MARVEL DIASHOCK 腕時計 19石 動品【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 20時 56分に出品され03月09日 20時 56分に終了予定です。即決価格は11,037円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MARVEL (マーベル）

19JEWELS DIASHOCK

現状通常動作確認できております

文字盤に経年によるシミ汚れ見受けられます

動作に差し当たり支障ございません

簡単操作短時間のチェックとなります

ヴィンテージ品につき

購入後の動作に関しましては

一切の保証できかねますので

保守、メンテナンスできる方におすすめします

あくまで個人保管、アンティークのお品になります

現状でのお渡しになります事ご理解ください

商品状態に関してお写真にて必ずご確認ください

専門的なご質問にお答えできない場合がございます事

ご了承、ご理解の方お願いします

Used服飾品のお取引きに不慣れな方、

神経質な方のご購入はお控えください

本体(完全現状品)専用ケース

ラドー

ティソ

エルジン

ホイヤー

シチズン

チューダー

オリエント 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: セイコー

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 希少

SEIKO

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DIASHOCK

腕時計

19石

動品