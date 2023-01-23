『マークアンドロナ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 14時 05分に出品され03月27日 14時 05分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MARK&LONA マークアンドロナ

木村拓哉着用。

去年か一昨年のモデルです。

サイズ46

肩幅48cm 身幅53cm 着丈70cm 袖丈21cm



大きく目立つ汚れ等ありませんが中古品ですのでご理解ください。

素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。

見落としてる部分があるかもしれないのでご不明な点はコメントください。

希望価格登録からは購入しない方がいるのでコメントからよろしくお願いいたします。

ノークレームノーリターンでよろしくお願いいたします。



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