『メディコムトイ リアルアクションヒーローズ スター・ウォーズ R2-D2【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 00時 56分に出品され04月03日 00時 56分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在631件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メディコムトイ

RAH リアルアクションヒーローズ No.494

スターウォーズ R2-D2

2010年9月発

全高約155mm（二本脚時）



※注意

商品は2010年に発売された発光ギミックのみの

初期版になります。

2012年に発売された発光とトーキングギミックの

あるリニューアル版ではありません。



発売時に購入して一度開封してから暗所にて

保管しておりましたので、R2-D2本体は

ほぼ未使用に近い状態です。



◯箱

・写真では分かりづらいですが、全体的に

傷、汚れ、歪み、へこみがあります。



◯中身

・R2-D2本体が入っているブリスターに

細かい傷や汚れ歪み、へこみがあります。



・R2-D2本体に傷や汚れはありませんが

細かい傷や汚れの見落としがある可能性が

あります。



・R2-D2本体は購入後一度出してから、すぐに

しまったので美品だと思われます。

写真で見ると黄ばんで見えるのと、汚れている

様に見えるのは元々商品の仕様になります。

（ウェザリング）



・3本脚から2本体脚へのギミックと、

発光ギミックは動作確認済みです。

確認の為に今回初めて電池を入れました。

写真16〜20枚目



・単4電池を2本使用しますが、付属はして

おりません。

電池を入れるのに、細いプラスドライバーが

必要です。（電池のカバーがネジ止めです）





気泡緩和材「プチプチ」に梱包して

ダンボールにて発送致します。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>SF・ファンタジー・ホラー 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: メディコムトイ