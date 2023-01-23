『ブルーレーベル ロングコート ファー付き【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 10時 09分に出品され03月14日 10時 09分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在470件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズは38です。

袖のファーは取り外し可能です。

クリーニング済みです。

お値下げご相談ください！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ブルーレーベルクレストブリッジ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ブルーレーベル ロングコート

ファー付き