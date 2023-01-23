『ポーター トートバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 21時 52分に出品され03月26日 21時 52分に終了予定です。即決価格は9,295円に設定されています。現在34件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポーターネットワークトートバッグ



軽量かつリーズナブルなロングセラーシリーズ『NETWORK/ネットワーク』のトートバッグ。メイン収納はB4サイズに対応した広々としたスペースとなっており、ビジネスシーンやデイリーユースにもぴったりです。



未使用で自宅保管してました。





表地 ｜ナイロン（PVC加工）

サイズ｜本体：約 W490×H360×D140（mm）

ハンドル：高さ 約 100（mm）

重量 ｜約 490グラム

生産国｜日本

サイトより引用してます。



製品番号 662-08382

（ネットで詳しく見れます。）



持ち手を少し曲げて発送予定です。



猫飼っています。気になさる方は購入お控えください。



梱包は簡易包装、リサイクル梱包にて

お送りしますので、ご理解お願いいたします。



他のフリマサイトなどでも掲載しているのでご購入手続きをお断りする場合がございますことをご了承ください。



カラーブラック

柄・デザイン無地

バッグサイズA4サイズ収納可





#吉田かばん

#ポーター

#PORTER

#トートバッグ

#ナイロン

#カラー···ブラック



素材···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ポーター トートバッグ