『ミンクロングショール【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 19時 43分に出品され04月05日 19時 43分に終了予定です。即決価格は26,400円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ファー種類···リアルファー



リアルファー種類···ミンク



ミンクとニットを使用したロングショールです

ニットで編んだループを結んで使うことができます。￼

裏側はミンクの革になっていますが、

何ヶ所かキズにみえる箇所がありますので購入の時ききましたら

工程でミンクのナメシの時に革にできるものだそうです。

リバーシブルではないです



長さ・全長約190センチ



ショールを2つ折りして、はかりました

中心の幅約37センチ

1番下の部分の幅約45センチ

購入して10年は経ちます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ミンクロングショール