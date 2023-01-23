『SCYROX V8 White 白 ホワイト【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 20時 09分に出品され03月12日 20時 09分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 10/26日に購入し2時間ほど使いました。

手に合わなかったので出品します。



外箱の一部に破れがありますが、その他は特に問題ありません。



付属品は画像の通り揃っておりソールも未使用です。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 未使用に近い