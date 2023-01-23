『TJ Exclusives Cerapad KIN IRIDIUM【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 10時 47分に出品され03月27日 10時 47分に終了予定です。即決価格は7,280円に設定されています。現在888件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1ヶ月使用後使用してなかったので出品

使用状態であるため傷や汚れありにしています

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サイズ

505×405



グレー 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: やや傷や汚れあり