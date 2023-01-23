『美品 ロエベ パズルバック ミニ 2wayショルダーバッグ ライムグリーン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 16時 00分に出品され04月27日 16時 00分に終了予定です。即決価格は101,200円に設定されています。現在992件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■状態：美品



■ブランド名：LOEWE ロエベ

■商品名：パズル バッグ ミニ 2wayショルダーバッグ

■カラー：グリーン系 / ライムイエロー

■素材： レザー

■タイプ：レディース

■サイズ：W約17cm x H約13cm x D約7.5cm

ハンドルの長さ：約20cm

ショルダーの長さ：約117cm

■開閉式：ファスナー

■付属品：保存袋、ショルダーストラップ、

ショッパー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

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