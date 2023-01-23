『⭐️PURA LÓPEZ サンダル H432 36 エスメラルダ スエード【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 00時 46分に出品され04月17日 00時 46分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在464件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【⭐️結婚式に一度だけです】

購入は２３０００➕税でした

⭐️➡️デザイン】

エレガントなデザインのPURA LÓPEZのサンダル。スエード素材を使用し、足元を美しく引き立てます。





【➡⭐️快適性】

足にフィットするストラップデザインで、長時間の着用でも快適です。



【➡⭐️️スタイル】

スタイリッシュなエスメラルダカラーが特徴で、様々なファッションに合わせやすい一足です。



- ブランド: PURA LÓPEZ

- スタイル: H432

- サイズ: 36

- 色: エスメラルダ

- 素材: スエード

➡️踵 替ピン付き

➡️シューズ袋付き

あくまでも素人です。

店頭販売と同等の物を

お探しの方は、

ご購入をお控え下さい。

購入時の元箱のままです。



カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 23cm

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ ⭐️PURA

LÓPEZ

サンダル

H432

36

エスメラルダ

スエード