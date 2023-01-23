『【haru様専用】MAISON SPECIAL バイカラーナイロントップス【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 21時 31分に出品され04月09日 21時 31分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 9月頃に購入した商品です。



即購入可。



↓オンラインサイトから引用



ー Fabric ー

マットなリップストップ素材と鹿の子織りのジャージ素材、メッシュ素材の3素材を組みあわせたスポーティーなアイテム。

やわらかい素材を組み合わせており、襟と袖はリブ素材なので着心地の良さは抜群。

しわも気にならない為、お手入れの簡単さも嬉しいポイント。



ー Style ー

バイカラーの配色と胸元の刺繍がポイントのスポーティーな一着。

程よいゆとりのあるオーバーサイズで、軽やかな素材が冬でも重たい雰囲気にならず、スポーティーな要素でインナーとしてもスタイリングに取り入れやすいアイテム。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【haru様専用】MAISON

SPECIAL

バイカラーナイロントップス