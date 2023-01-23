『PERVERZE Gradient Stripe Vest【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 15時 37分に出品され03月21日 15時 37分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在30件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 試着のみ、暗室にて保管しておりました。

返品期間も過ぎていたので、大切に着てくださる方にお譲りしたいです。



シャツやタートルネックの上に着るとめちゃくちゃ可愛いと思います！



サイズは画像5枚目にありますので、ご確認お願いします。



定価 ¥29,700

タグ付き 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ PERVERZE



Gradient

Stripe

Vest