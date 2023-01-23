『HYSTERIC GLAMOR ヒステリックグラマー ツギハギデニム【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 03時 23分に出品され04月03日 03時 23分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

こちらの商品はHYSTERIC GLAMOR(ヒステリックグラマー)のツギハギデニムでございます。

こちらはコンテナストア大阪にて古着として購入致しました。



こちら現行のものではなく、1stのものになるのでサイズ表記がインチではなく、Lサイズ表記になっております。

1stのものでLサイズは2次流通でも多くないアイテムになるので、この機会に是非ご購入ください。



サイズ感としては176cm63kgでウエストが76cm前後、股下が80cmでジャストサイズで履いておりました。また裾が長めになってるのでしっかり靴に溜まる仕様になっております。



お気軽にご質問ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヒステリックグラマー

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ HYSTERIC

GLAMOR

ヒステリックグラマー

ツギハギデニム