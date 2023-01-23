『ニューバランス CM 996 EB2 コーデュラ 黒 ブラック27cm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 22時 41分に出品され03月05日 22時 41分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年10月に購入しました。

ニューバランスの996、オールブラック、27cmです。

1度だけ使用しましたが、サイズが合わない為

出品致します。



宜しくお願い致します。



メインカラー···ブラック



モデル名···900番台



素材···スウェード×メッシュ



モデル_商品名···996 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 27cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ニューバランス

CM

996

EB2

コーデュラ

黒

ブラック27cm