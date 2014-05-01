『非売品 タイル 寺尾聰 Reflections 9.7×9.8×0.5 82g【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 19時 20分に出品され03月31日 19時 20分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 即購入可☆まとめ買いの場合値引き交渉に応じます



● ファッションタイル

寺尾聰 Reflections



● サイズ、重さ

縦約9.7cm × 横約9.8cm × 高さ約0.5cm

約82g（画像参照）



● 商品説明

非売品

コースター、壁飾り、ペーパーウェイト…その他使い方いろいろ



長年自宅の納屋にありました。タイル自体は未使用ですが、経年によるパッケージの傷みや汚れがあります。袋の表面をそっと除菌シートで拭きましたが、パッケージも古いのであまり拭くと破れるのでないかと思うと強くも拭けず、取りきれない細かなゴミが内外にあります（画像参照）。袋から出していませんが、タイルそのものに欠けや汚れはないように思います。



レア ？なのか分かりませんが、あなたのお手元にどうぞ。



● 匿名配送

タイルが割れないようプチプチでしっかり包んで発送します



● 状態：タイルそのものは多分きれいです。袋に破れた箇所や取りきれないゴミが内外にありますが、タイルには影響はないと思います（画像参照）。ご理解いただける方にはまだまだご利用いただけます✿︎



自宅保管にご理解のある方に



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#かわはる壁紙



DIY

タイル



ジャンル...国内アーティスト 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>ミュージシャン 商品の状態: 未使用に近い