『おまとめ中！【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 11時 07分に出品され03月31日 11時 07分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在223件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BTSジン★マウスパット⑥ 2点入荷

1200円



今回入荷分のみ1200円！

いつものマウスパットより生地が薄いです♡⃛

プリントはいつも通り綺麗です♡⃛



サイズ 22cm×18cm 厚み2mm(通常3mm)

周りはロックエッジ処理

裏面ゴム滑り止め



すべて実際の画像です！



#87BTSマウスパット





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海外製品ですので畳じわ縫製等完璧を求める方神経質な方はご購入をお控えくださいませm(_ _)m



複数ご希望の際にはご購入前にコメント欄よりご連絡くださいませm(_ _)m





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