『プリントリボンノースリーブワンピース 36【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 15時 37分に出品され04月30日 15時 37分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 自宅で試着しましたがもう一つ別のワンピース購入のためお譲りします。タグ付きです



カラー···ブラック

柄···花柄

シルエット···フレア

季節···春夏

サイズ36 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: セルフォード

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ プリントリボンノースリーブワンピース 36