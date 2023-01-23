『レスポートサック ESSENTIAL MEDIUM DUFFLEチョコレートC【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 00時 17分に出品され04月15日 00時 17分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在857件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 発売日に百貨店で購入しました。一度使用しました。

ショルダーストラップ付き。

エッセンシャルコレクションのしなやかな光沢感がある、落ち着いた印象を感じる上品なブラウンです。底面のファスナーを開けるとキャリーオンも可。



【色番】C540 チョコレートC

【サイズ(cm)】

縦29

横42

マチ20

持ち手36

ショルダー78〜126



折りたたんで発送します。

自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。



定価 31350円(税込) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ レスポートサック ESSENTIAL

MEDIUM

DUFFLEチョコレートC