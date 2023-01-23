『incase A.R.C Travel Pack 旅行 グレー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月12日 01時 48分に出品され04月12日 01時 48分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年夏に購入し、２回ほど使用。

あまり旅行に行かなくなってしまったので出品します。

底部にシューズコンパートメントがありますが、ジム用のシューズを袋に入れた状態で入れて使いました。

中古品ですが、特筆する傷やよごれ、臭いなどはありません。

拡張しなくても国内旅行は余裕で入る容量でした。

22.6L より体感入ります。

背面にシークレットポケットがあるのも気に入ってました。

もしかしたら途中で取りやめるかもしれませんので、あらかじめご了承ください。



カラー···グレー

以下公式サイトより

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A.R.C. Travel Pack

サイズ：約H49×W33×D14-21cm

容量：約22.6-34.0L

重さ：約1.65kg 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: インケース

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ incase

A.R.C

Travel

Pack

旅行 グレー