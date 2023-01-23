『FINDKAPOOR Ribbon Tie Shoulder Bag【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 22時 59分に出品され04月12日 22時 59分に終了予定です。即決価格は10,111円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 韓国のブランドFINDKAPOORのRibbon Tie Shoulder Bagです。



お色はPale Blueです。

MUSINSAにて購入いたしましたが、使用する機会がなかった為、出品いたします。



開封済み未使用品です。



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ファインドカプア

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ FINDKAPOOR

Ribbon

Tie

Shoulder

Bag