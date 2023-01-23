『Carhartt ダッグカバーオール チョアコート【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 10時 52分に出品され03月16日 10時 52分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90s Carhartt チョアコート リアルワーク



カラー/ベージュ

生地/ダック地

サイズ/表記なし(M程度)

実寸サイズ

肩幅52

身幅59

袖丈58

着丈70

＊素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Carhartt

ダッグカバーオール チョアコート