『極美品✨サイコバニー✨ロバートゴドレー✨ ボディバッグ✨ロゴ✨ネイビー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 19時 25分に出品され03月21日 19時 25分に終了予定です。即決価格は8,111円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある中から選んで頂きありがとうございます。

色々出品してますのでよかったら見て行ってください。





⭐️商品名 ブランド名





Psycho Bunny

サイコバニー



Robert Godley

ロバート・ゴドレー



ボディーバッグ ウェストポーチ



うさぎ

迷彩

ビッグロゴ

ゴルフ





⭐️サイズ 大きさ



縦12

横39

奥行8cm





⭐️商品説明



【ブランドの特徴】

ROBERT GODLEYは、2005年に設立されたニューヨークのブランドで、ユニークなデザインと高品質な素材を特徴としています。



【デザインと機能性】

このボディバッグは、ネイビーの迷彩柄が特徴で、スカルとウサギのデザインが目を引きます。日常使いに最適なサイズで、収納力もあります。



【スタイルと用途】

カジュアルなスタイルにぴったりで、アウトドアや旅行にも適しています。イギリスとアメリカの国旗がデザインされており、個性的なアクセントを加えています。



- ブランド: ROBERT GODLEY

- 素材: ナイロン

- 色: ネイビー

- デザイン: 迷彩柄

- ロゴ: スカルとウサギのデザイン

- 国旗: イギリスとアメリカの国旗

- 設立年: 2005年

- スタイル: ボディバッグ・ウエストポーチ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サイコバニー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 極美品✨サイコバニー✨ロバートゴドレー✨

ボディバッグ✨ロゴ✨ネイビー