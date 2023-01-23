『カシオOCEANUS/OCW-T200S-1AJF電波ソーラーBluetooth【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 06時 59分に出品され03月06日 06時 59分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 カシオCASIO

オシアナスOCEANUS

電波ソーラー／Bluetooth

メンズ／シルバー 国内正規品



型番：OCW-T200S-1AJF

価格：66000円



仕様

風防：サファイアガラス

留金：三つ折りプッシュタイプ

ケース：ステンレス

ケース直径：41.4mm

ケース厚：10.7mm

素材 ステンレス

ベルト幅：20mm

バンドカラー シルバー

文字盤 ブラック

ベゼル ステンレス

カレンダー フルオートカレンダー

日付表示

重量 133g



本体、余りの駒、取説、保証書（無記名）

冊子、ケース、外箱



動作確認済み。

ガラス面に擦れキズなど目立つダメージありません、使用に伴いベルト、バックルに擦れ・傷ありますが、写真を見てご判断・ご確認ください。

ご理解の上ご購入ください





【高級感】

OCEANUSの時計は、洗練されたデザインと高級感を兼ね備えています。特に黒い文字盤とステンレススチールのバンドは、どんなシーンにもマッチします。



【耐久性】

ステンレススチール製のため、耐久性が高く、日常使いにも適しています。長時間の使用にも耐える設計です。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ カシオOCEANUS/OCW-T200S-1AJF電波ソーラーBluetooth