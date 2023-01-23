『⭐︎Nakaji- 様専用⭐︎ AETAアエタ waist bag ウエストバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 08時 00分に出品され04月06日 08時 00分に終了予定です。即決価格は10,900円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 AETAアエタのウエストバッグ、Sサイズです。

実用的でありながらも、上品さもあり、普段使いしやすいサイズ感やミニマルなデザインが特徴です。

素材にはハリのあるナイロンを使用。

ジッパー式の開閉ポケットが大小2つあり、中の内ポケットでは小物などを収納できます。



ユニセックスで使えるので、家族で共用も可能です。



我が家には少しサイズが小さく、持ち物が入りきらず、使用の機会がなかなかなさそうなため出品します。



使用回数は2回程度です。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アエタ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ⭐︎Nakaji-

様専用⭐︎

AETAアエタ waist

bag

ウエストバッグ