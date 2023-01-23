『Apple AirPods 第3世代【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 11時 15分に出品され03月18日 11時 15分に終了予定です。即決価格は10,374円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|アップル
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落札価格10374円
247 入札履歴
終了
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