『Apple AirPods 第3世代【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 11時 15分に出品され03月18日 11時 15分に終了予定です。即決価格は10,374円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品の方を綺麗にアルコール除菌いたしました！

ケーズデンキで購入した本物の商品ですので、ご安心してご購入ください！

ケースに細かな傷などはございますが、まだまだ長くご使用いただけます！



1年半前ぐらいに買いましたが、使用頻度に関しましては週に1.2回使ったりでほとんど使わないことが多かったです。





【ブランドの信頼性】

AppleのAirPodsは、優れた音質と使いやすさで知られています。ワイヤレスでの快適なリスニング体験を提供します。



【デザインと機能】

シンプルでスタイリッシュなホワイトデザイン。充電ケースが付属しており、持ち運びも便利です。自動接続機能により、デバイスとの連携もスムーズです。



【音質とバッテリー】

高品質なサウンドを提供し、長時間の使用が可能です。充電ケースを使用することで、さらに長持ちします。



- ブランド: Apple

- モデル: AirPods

- デザイン: ホワイト

- 付属品: 充電ケース



ご覧いただきありがとうございます。



モデル名···AirPods



世代/種類···(第3世代) 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル