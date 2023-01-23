『【良品】 Acer ゲーミングモニター Predator X25bmiiprzx【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 07時 26分に出品され04月01日 07時 26分に終了予定です。即決価格は21,442円に設定されています。現在145件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます(^^)





♦︎商品について



Acer ゲーミングモニター Predator X25bmiiprzx 24.5インチ IPS 非光沢 フルHD 0.3ms(GTG, Min.)360Hz (HDMI 240Hz) USB3.2 G-SYNC Compatible VESA DisplayHDR 400 Delta E<1 スピーカー内蔵 VESAマウント対応 高さ調節 チルト スイベル ピボット



参考定価 ¥90,000



♦︎付属品は本体、電源ケーブル、接続ケーブルになります。



※通常使用に伴う小さな傷や汚れ等はございますが全体的に綺麗な商品です♪



一点物になりますので早い者勝ちでお願い致します(^^)



♦︎発送について



商品に適した梱包でお届け致します。



※神経質な方や細かい事を気にされる方のご購入（または入札）または購入後のご質問はご遠慮願います。

必ず購入前に付属品の有無等を確認した上でのご購入を（双方トラブル防止の観点から）宜しくお願い致します。







写真追加等、不明点あれば気軽に問い合わせ下さい♪ 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし