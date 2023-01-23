『AP STUDIO チノクロストレンチコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 12時 15分に出品され04月20日 12時 15分に終了予定です。即決価格は9,594円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AP STUDIO Chino Cloth Trench Coat チノクロストレンチコート



価格：61,600円

カラー：ベージュ

素材：コットン 100%

サイズ：フリー(肩幅63cm 身幅64cm 着丈117cm 袖丈46cm)

状態：１回程度の使用



古着風デザインの製品となる為、所々ダメージ感が感じられると思います。

一度着用後、クリーニングに出し自宅保管していました。



その他に見落としがあるかも知れません、あくまでも中古品ですので、ご理解ある方のみお願いいたします。神経質な方はご遠慮ください。



※必ずお読みください※

・素人の自宅保管品になります。一度人の手に渡ったものですので神経質な方はご購入お控えください。

・返品は一切受け付けません、納得頂いた方のみご購入下さい。

・気になる点は、事前に必ずコメント覧よりご質問下さい。

カラー...ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: エーピーストゥディオ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ AP

STUDIO



チノクロストレンチコート