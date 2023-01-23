『【新品】ボーズ Bose Ultra Open Earbuds ワイヤレス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 01時 04分に出品され03月16日 01時 04分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品・未使用・未開封】

ボーズ Bose

Ultra Open Earbuds

ウルトラオープン イヤーバズ

ワイヤレスイヤホン

bluetooth ブルートゥース

カラー：ブラック

国内正規品



ヨドバシカメラ新宿本店（2024年8月）にて購入しました。

新品、未使用、未開封となります。

よろしくお願いいたします。



※誠に申し訳ありませんが、値引き交渉はご遠慮ください。



※レシートは個人情報の観点からお付けできませんことご了承ください。



ボーズ モデル名...Ultra Open Earbuds 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用