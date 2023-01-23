『クリスチャンディオール ネイビー ショルダーバッグ ハンドバッグ ヴィンテージ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 06時 04分に出品され04月19日 06時 04分に終了予定です。即決価格は12,913円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブルー

素材···本革



ヴィンテージですがほとんど使用しておらず美品です。



目立つ傷や汚れ等はありません。

ロゴの金具にサビあります。

ご確認くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ クリスチャンディオール ネイビー ショルダーバッグ ハンドバッグ ヴィンテージ