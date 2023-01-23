『REDVALENTINO レッドヴァレンティノ シルクシャツ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 03時 57分に出品され03月24日 03時 57分に終了予定です。即決価格は20,400円に設定されています。現在243件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レッドヴァレンティノ シルクシャツ 黒



数年前に百貨店にて購入。

大切にしすぎて2回ほどしか着用しておりません。

(短時間着用)



シルク素材でとても着心地がいいです。

ヴァレンティノらしいデザインで、ネック部分にリボンがついております。

とても上品なシャツです。

春、秋と羽織リ物にちょうどいいと思います。





なかなか着る機会がないので、悩んだ末にこちらで出品させて頂きます。





肩幅 36センチ

身幅 46センチ

身丈 63センチ



#レッドヴァレンティノ

#シルク

#黒

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#シースルー

#透け感

#掘り出し物







透け感...透け感あり



素材...シルク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: レッドヴァレンティノ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ REDVALENTINO レッドヴァレンティノ シルクシャツ