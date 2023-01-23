『【pot and tea ポットアンドティー】ミニフリルブラウス 長袖 日本製【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 06時 04分に出品され03月10日 06時 04分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 pot and tea のブラウスです。



今年の夏頃に公式通販にて購入しましたが、服の好みが変わりましたので出品いたします。



定価…25,300円



使い勝手の良い白のブラウスです。

カジュアルはもちろん、スカートと合わせてガーリーな着こなしも出来るとても可愛いデザインです。

透け感のない、程よくツヤのある上質な生地感で、フォーマルな場面にもお使いいただけます。



参考にサイトの着用写真を掲載しております。



【状態】



着用2回です。

特段汚れなどは見当たりませんが、中古品であることをご理解の上ご検討下さいませ。



発送の際のシワはご容赦ください。



【サイズ・材質】



素材：コットン100%

お手入れ：ドライクリーニング

生産国：日本

モデル身長：154cm

着用カラー：白

着用サイズ：F



（公式サイトより）



カジュアルにもフォーマルにも使えるフリルブラウス



透け感のないやや光沢のあるコットンで仕上げたロマンティックなフリルブラウス。 襟と前立て、袖口にフリルをあしらったデザイン。 フリルはバイアスで裁断しており、 フリルのギャザーが細かく、とても繊細な表情を見せています。



肩幅の広いドロップショルダーのワイドシルエット。 身幅にたっぷりゆとりを持たせており、リラックス感のある着心地です。 裾ラインは軽やかなラウンドカット。 オーバーブラウスでの着方はもちろん、裾をボトムにインしていただくと、 ふわりとしたブラウジング感を楽しんでいただけます。



カジュアルな着こなしだけでなく、 キレイめなツヤのある生地感も相まって、 優雅なフリルが程よくフォーマル感を演出してくれます。 着こなしが垢抜けて、思いっきりフリルが楽しめる、 おしゃれ好きのマストアイテム。



#ポットアンドティー

#potandtea 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【pot

and

tea

ポットアンドティー】ミニフリルブラウス 長袖 日本製