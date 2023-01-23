『TISSOT ティソ PRX パワーマティック80 T137407A【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 12時 15分に出品され04月14日 12時 15分に終了予定です。即決価格は21,450円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TISSOT ティソ PRX パワーマティック80 T137407A

AT/自動巻き 黒文字盤 メンズ腕時計 箱有 ギャラ有 コマ付き



数回使用程度のベルトスレと裏蓋のスレくらいで美品です。



文字盤カラー...ブラック

ベルトカラー...シルバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ティソ

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ TISSOT ティソ

PRX

パワーマティック80

T137407A