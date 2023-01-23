『COMME CA MEN リュック・バックパック レザー ナイロン PC 美品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 15時 02分に出品され03月29日 15時 02分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このリュックはシンプルで洗練されたデザインが特徴です。どんなスタイルにも合わせやすく、日常使いに最適です。



【機能的な収納】

3つのポケットがあり、必要なアイテムを整理して収納できます。特に、前面のポケットはアクセスが簡単で便利です。



【快適な背負い心地】

パッド入りのストラップにより、長時間の使用でも快適です。背面は通気性の良いメッシュ素材で、蒸れにくい設計になっています。



- ブランド: COMME CA MEN

- 商品ジャンル: リュック・バックパック

- 色: 黒

- 素材: レザー、ナイロン、ポリエステル

- ポケット数: 外側3、内側3

- 機能性: クッション入りのPCポケットあり（6枚目左、7枚目）

- その他: ストラップ長さ調節可能



細かいキズなどありますが、特に目立つ汚れはなく綺麗だと思います。

自宅保管品ですので細かい汚れなど気にされる方はご遠慮ください。



横幅 30センチ

高さ 41センチ

マチ 12.5センチ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コムサメン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ COMME

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