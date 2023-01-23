『定価59400円☆Cabana カバナ アノラックパーカー ブルゾン ブルー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 03時 50分に出品され03月16日 03時 50分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在990件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Cabana カバナ

アノラックパーカー ブルゾン



一回短時間使用したものになります。



サイズ：フリーサイズ

着丈：約84cm

肩幅：約54cm

身幅：約68cm

袖丈：約56cm



※採寸は素人寸法となりますので

若干の誤差はご了承ください。





カラー：ネービーブルー





商品の特徴：

素材：綿１００％

生地薄さ：普通です。春秋冬仕様です。



商品の説明：

コットンの張りのある素材を使用しているので

立体感のあるシルエットが特徴。



【Cabana/カバナ】

吹上 肖氏監修による、2018年秋冬デビューの

ジャケットブランド。



Cabanaとはリゾートビーチのコテージなどを意味する言葉。



名前から連想される通り、開放的にタウンからリゾートまで、シーンを選ばないコレクションを展開。



「トラディショナルな要素を女らしく身につけたい」 男前をキリ ッと女性が着こなすそこに溢れる女性らしさを表現しています。



定価 59,400円



カラー···ブルー



季節感···春,秋,冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: カバナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 定価59400円☆Cabana

カバナ

アノラックパーカー

ブルゾン

ブルー