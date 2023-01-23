『AirPodsMAX シルバー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 08時 31分に出品され04月16日 08時 31分に終了予定です。即決価格は16,720円に設定されています。現在746件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AirPods MAX シルバーです！



お金が無いので出品します。ノイズキャンセルなどの動作確認済です。



所々小さな傷があります！比較的綺麗かと思います！



イヤーパッドは、かなり綺麗かと思います！





トラブル防止のため返品交換は受け付けておりません。



質問ありましたらコメントお願いいたします！



付属品

透明なシリコンケース 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: アップル