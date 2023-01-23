『モンクレール モンジュネーブル ダウン ネイビー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 13時 27分に出品され03月09日 13時 27分に終了予定です。即決価格は33,660円に設定されています。現在502件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンクレールダウンジャケットMONTGENEVRE

モンクレール



#モンクレール

#モンクレールダウンジャケットMONTGENEVRE





カラー···ネイビー



モデル···MONTGENEVRE



サイズ···3



肘裏や顎元などに擦れが見られ、中の白い部分がよく見ると見えています。



※白洋舎にてクリーニングに出しているため、

綺麗な状態を保てていると思います。

※あくまで中古品のため神経質な方はお控え

下さい。

※ノークレームノーリターンでお願いします。

※一度、高級ダウンの専門業者にて擦れによる

修理をしていますが、仕上がりが良く、

殆ど目立たないと思います。



- 素材: ダウン

- デザイン: フード付き

- 特徴: ジッパー式前開き

- ポケット: サイドポケットあり

- ロゴ: モンクレールのロゴ

- ジッパー: 金属製ジッパー

- スタイル: カジュアル



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ モンクレール

モンジュネーブル

ダウン

ネイビー