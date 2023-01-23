『【美品】WACKO MARIA RESERVOIR DOGS スウェット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 19時 39分に出品され04月29日 19時 39分に終了予定です。即決価格は13,700円に設定されています。現在689件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



wacko maria 24ss



映画レザボアドッグスとのコラボアイテムになります。



[ブランド]

wackomaria



[サイズ]

XL(着丈76.5、身幅62.5、裄丈94)



[カラー]

ブラック



[商品状態]

未使用に近い、試着程度の着用感の美品アイテムです。

(used商品になりますので、商品状態につきましては個人差とうあるかと思います。画像を複数アップしておりますので、そちらからご判断下さい。)



#wackomaria

#ワコマリア

#レザボアドッグス

#タランティーノ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ワコマリア

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【美品】WACKO

MARIA

RESERVOIR

DOGS

スウェット