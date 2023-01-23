『LONGCHAMP ロンシャン ル カバス ロンシャン XS ショッピングバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 08時 31分に出品され03月19日 08時 31分に終了予定です。即決価格は9,516円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未使用タグ付き



カバス ロンシャン XS ショッピングバッグ

ベージュ - ファブリック



拡張可能 : 17 cm (L - バッグの底部で測定) x 23,5 cm (H) x 7,5 cm (W)

主な組成 : ポリアミドキャンバス、内側にコーティング

金具等 : シルバーカラー

レザーエッジ : ロシアンレザー（カウハイド）

重さ : 284 g

クロージング : スナップボタン

外側の詳細

ストラップ長さ : 50-60 cm

ハンドルの長さ : 9 cm

パッチポケット : 2

スナップボタン付きポケット : 2

ストラップ : 調節取外し可能

ストラップの長さ : 60- cm



未使用のため綺麗な状態とは思いますが、自宅保管品になります。ご理解頂ける方、お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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