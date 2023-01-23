『19.ROPE【カシミヤ混合/ベルト/女優襟◆フーデッドコート】濃紺【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 01時 03分に出品され04月15日 01時 03分に終了予定です。即決価格は9,672円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 管理番号19



ご覧頂きありがとうございます^ ^

《該当アイテム》

【ブランド】 ROPE：ロペ

【カテゴリー】ベルテットコート ロングコート

ラップコート ガウンコート

【カラー】濃厚：ネイビー

【サイズ】 38※M相当

【状態】良品

【特徴】カシミヤ混合 カシミア 女優襟 ビックカラー

ベルト リボン フード フーデッド フーデット

※詳しくは下記、それぞれの詳細をご覧ください♡





即購入大歓迎です♡

〜フォロワー様限定でお得なSALE情報を、

コメントよりご案内させて頂きます(*´ω`*)〜





◻️商品

ROPE：ロペ

ベルテット ロングコート/ラップコート /ガウンコート



◻️状態

多少の毛羽立ちはございますが、

その他は目立つ汚れもなく、

まだまだお使いいただけるかと思います(*´ω`*)





他にもジャケットを少しずつ出品中☆



↓

#コダマのジャケット



◆購入先◆

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋 古物市場 ストア商品の鑑定済み

商品です♪



◻️サイズ

38【M相当】

※念のため購入前に必ず実寸をご確認ください！

平置き実寸（約）



着丈:93cm 肩幅:38cm 身幅:44cm

そで丈:58cm





◽️カラー

濃紺



◻️発送

袋にいれコンパクトに折り畳ませて頂き、

少し圧縮し、ゆうパックかヤマト宅急便を

予定。



◻️連絡事項

モニターの関係で実際の色味と少し違って見える

場合もございますので、ご了承いただけますよう

宜しくお願い致します



⚠︎他のアプリにも出品しているため

万が一、同じタイミングでSOLDOUTになってしまった

際にはお取引キャンセル依頼をさせて頂く場合いが

御座います。





メモ:14000 4740 880 1000 5980

1113i4000 10000 11700 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ロペ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 19.ROPE【カシミヤ混合/ベルト/女優襟◆フーデッドコート】濃紺