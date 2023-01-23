『ヨーロッパ古着 ハンドメイド フード付 ざっくり ウールニットポンチョ オールド【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 17時 11分に出品され03月11日 17時 11分に終了予定です。即決価格は7,940円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 (他サイトでも出品予定ですので、購入前にご連絡いただけましたら幸いです）





ヨーロッパ古着 ハンドメイド フード付き ウールニットポンチョ ポルトガル製 EURO ユーロ ヴィンテージ オールド 焦げ茶 ●58







●商品名（ブランド）・・・ EURO ポンチョ





●商品説明・・・ヨーロッパ古着になります。80年代～90年代頃のオールド・ヴィンテージのフード付きのざっくり感のあるローゲージのハンドメイド（手編み）で作られた温もりのあるミックスニットポンチョです。made in POLTUGALで、素材はラムウール50%、アクリル50%です。色はダークブラウンです。





●状態・・・USEDになりますが、丁寧に着られていた感じで、着用感もそれほど見られず、目立つ汚れやダメージなども見られず、USEDを着られる方でしたら問題なく着ていただける、綺麗な状態だと思います。





●表記サイズ・・・ー





●実寸・・・丈・・・約78 （フードの付け根～裾 フリンジ除く）







（平置きでの採寸になります。単位はcmです。多少の誤差があるかもしれませんのでご了承ください。）





その他のニット・スウェット・アウター類・・・#porco_outer





★当方出品の（未使用）表記のないものにつきましては、あくまでもヴィンテージ・used品になりますので、年代による経年や、検品はしっかり行っているつもりでも、細かなダメージや汚れの見落としがあるかもしれませんので、used古着だということをご理解いただける方のご購入をよろしくお願いします。

また、撮影時の光の加減やスマホ・PCの画面設定の違いにより写真の色合いが違って見えてしまう可能性があるかもしれませんのであらかじめご了承ください。





上記及びプロフィール欄の記載内容を踏まえ、神経質な方はご購入をお控えください。





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