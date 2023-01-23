『梅原龍三郎 裸婦 肉筆【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 09時 48分に出品され03月16日 09時 48分に終了予定です。即決価格は25,300円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 高級額装 肉筆

素人出品、写真はすべてです



内径サイズ約: 44*37

額サイズ約: 55*63 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画 商品の状態: 目立った傷や汚れなし