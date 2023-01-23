『レオナール LEONARD ハーフコート お花柄 カシミヤ混【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 00時 57分に出品され04月03日 00時 57分に終了予定です。即決価格は11,450円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◎サイズ・平置き（誤差はご了承下さい）

肩幅 約42㎝

袖丈 約56㎝

身幅 約52㎝

胴囲 約48㎝

裾幅 約56㎝

着丈 約73㎝

(首の後ろ真中から裾までの長さ、襟の部分は含まず)







#kuroのお洋服



#レオナールのお洋服



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◎レオナールのロングコート(アウター)です。



裏地には、鮮やかな色彩でお花が描かれていて、とても綺麗です。



左右に一つずつポケットが付いています。



表生地はカシミヤ混です。



お洋服の色味はネイビーです。







◎お洋服は、全て自宅保管品です。



お洋服を保護するための防虫剤等の匂いが残る場合がございます。



綺麗だと思いますが、状態は主観になります。また、ダメージを見落とす事もございます。ご理解の上、ご購入をお願い致します。







◎細かなことが気になる方や完璧なお洋服をお求めの方、お取引きにご不安のある方はご購入をお控え下さい。







◎写真は上手くありませんので、お色の違いなどあればスミマセン。







◎写真に写っているものが全てになります。写真にも写っておらず、商品説明欄にも記載のないものは付いていません(ハンガーなどの撮影用に使用した小物も付いていません)。







◎仕事の関係で、コメントのお返事にはお時間をいただくこともございます。







◎即購入歓迎です。







◎交渉中でも先に購入された方が優先となります。







◎着画はお断りしております。







◎たたみジワはご了承下さい。







◎お値引きをご希望の方は、ご希望の金額をご提示下さい。

ご希望に添えない場合は、お断り、又はこちらから金額をご提案させていただきます。







◎基本、返品・返金は承れません。気になることがございましたら、ご購入前にお問い合わせ下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: レオナール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ レオナール LEONARD ハーフコート お花柄 カシミヤ混