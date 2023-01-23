『THE NORTH FACE サミット アグロウダブルウォールライトジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 10時 35分に出品され03月03日 10時 35分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サミットシリーズです。

中綿ジャケット。ブラック。



定価5万円程です。



去年購入し、軽く2シーズン着用しました。



着丈74cm、着丈56cmです。

着丈に関しては背面が前面より5.5cm長く、背面が74cmになります。

素人採寸ですので、若干の誤差はご容赦下さい。

サイズですが、メンズという認識で購入しましたが、正式にはユニセックスかもしれません。





あくまでもUSEDですので、神経質な方はご遠慮下さい。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

サミット

アグロウダブルウォールライトジャケット